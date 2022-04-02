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Біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для окупантів

Біля Чернігова затримали громадянина РФ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Правоохоронці затримали біля Чернігова громадянина РФ, який проживав в Україні з 2014 року. Його підозрюють в коригуванні вогню російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну поліцію Чернігівської області.

Зокрема, поліцейські встановили, що уродженець російського міста Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. Повідомляється, що в перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.

Також поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим.

Під час огляду його місця проживання, правоохоронці знайшли вибухову пастку (розтяжку) та цинковий ящик з боєприпасами.

Його затримали та передали до Служби безпеки для з’ясування обставин його причетності до злочинів російських окупантів.

Біля Чернігова затримали громадянина РФ (npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.

Також ми писали, що у Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані від ракетних ударів об'єкти.

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