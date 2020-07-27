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Біля Борисполя в ДТП з мікроавтобусом загинув водій

Понеділок 27 липня 2020 10:42
Біля Борисполя в ДТП з мікроавтобусом загинув водій
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Наразі усі подробиці аварії з'ясовує слідство

Сьогодні, 27 липня, під Києвом біля Борисполя зіштовхнувся легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинув водій.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, у результаті зіткнення автівок, мікроавтобус відлетів у відбійник. Також відомо, що водій буса від отриманих травм загинув на місці події. Наразі там працює поліція та "швидка". Усі подробиці аварії з'ясовує слідство.

Нагадаємо, в результаті ДТП під Києвом постраждали 9 пасажирів рейсового автобуса та ще одна людина загинула.

Також раніше повідомлялось, що у Кам'янець-Подільському Honda Accord в'їхала в автомобіль швидкої допомоги; в результаті аварії постраждали 9 людей.

Крім того РБК-Україна повідомляло, що у Броварському районі Київської області зіткнулися фура та легковий автомобіль, є загиблі.

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