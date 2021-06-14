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Возле берегов Йемена затонула лодка с мигрантами: найдены тела более 20 человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лодка с мигрантами затонула возле берегов Йемена. В ней находились от 160 до 200 человек. Спустя два дня рыбаки в Аденском заливе вытащили по меньшей мере 25 тел.

Об этом сообщило издание Actualites Suisse.

"Лодка перевернулась два дня назад. В ней находились от 160 до 200 человек", - сказал представитель властей провинции Лахидж Джалил Ахмед Али.

По его словам, рыбаки в Аденском заливе обнаружили 25 тел погибших. Все они были выходцами из Африки. "Мы нашли 25 трупов африканцев, которые утонули, когда лодка с десятками из них затонула у берегов Йемена", - сказал изданию один из рыбаков.

Он отметил, что рыбаки видели в воде тела, которые плавали в 20 километрах от побережья Рас аль-Ара.

Напомним, в середине мая около 8 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко проникли на территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Испанские власти направили на границу войска, чтобы остановить поток мигрантов.

Отметим, 12 июня в Литве сообщили о напряженной ситуации на границе с Беларусью. Литовские власти отметили, что белорусские беженцы разбили лагерь и устроили протесты.

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