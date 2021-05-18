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Марокко отозвало своего посла в Испании для консультаций в связи с наплывом мигрантов

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Рабат, Вторник 18 мая 2021 22:24
Марокко отозвало своего посла в Испании для консультаций в связи с наплывом мигрантов Фото: Рабат (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Королевство Марокко отозвало во вторник, 18 мая, своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций на фоне миграционного кризиса на границе. Как заявил источник в дипломатических кругах, отношения двух стран "нужно обдумать".

Об этом сообщило издание National Post.

Издание отмечает, что этот шаг последовал после того, как власти Марокко выразили протест решению Мадрида принять генерального секретаря фронта ПОЛИСАРИО (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Ибрагима Гали.

Накануне посол Марокко была в МИД Испании после ее высказываний по этому вопросу. Дипломат, в частности, отметила, что в отношениях между Рабатом и Мадридом есть действия, которые "чреваты последствиями и их нужно принимать".

Напомним, в течение 17 и 18 мая около 8 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко проникли на территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Испанские власти направили на границу войска, чтобы остановить поток мигрантов.

РБК-Украина писало, что США сейчас могут переживать крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе.

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