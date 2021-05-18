Марокко отозвало своего посла в Испании для консультаций в связи с наплывом мигрантов

Королевство Марокко отозвало во вторник, 18 мая, своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций на фоне миграционного кризиса на границе . Как заявил источник в дипломатических кругах, отношения двух стран "нужно обдумать".

Издание отмечает, что этот шаг последовал после того, как власти Марокко выразили протест решению Мадрида принять генерального секретаря фронта ПОЛИСАРИО (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Ибрагима Гали.

Накануне посол Марокко была в МИД Испании после ее высказываний по этому вопросу. Дипломат, в частности, отметила, что в отношениях между Рабатом и Мадридом есть действия, которые "чреваты последствиями и их нужно принимать".