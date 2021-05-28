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Возле берегов Японии столкнулись два грузовых судна

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Япония, Пятница 28 мая 2021 05:50
Возле берегов Японии столкнулись два грузовых судна Фото:
Автор: Даша Харченко

Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с танкером "ULSAN PIONEER". Танкер зарегистрирован на Маршалловых островах.

Об этом сообщает NHK.

Столкновение произошло во внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку. В результате происшествия японское судно перевернулось.

По данным телеканала, из 12 членов экипажа спасли девятерых. Еще трое числятся пропавшими без вести.


На борту Танкер "ULSAN PIONEER" находились 13 моряков. Среди них пострадавших нет.

Напомним, десятки человек пропали без вести в результате опрокидывания судна на северо-западе Нигерии. На его борту находились около 160 пассажиров, спасти удалось 22 человека.

Отметим, 26 мая у берегов острова Хоккайдо японский рыболовецкий траулер столкнулся с российским судном "Амур". Пятеро рыбаков были спасены, однако у троих из них произошла остановка сердца.

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