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У берегов Японии рыболовецкое судно столкнулось с российским, есть погибшие

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Хоккайдо, Среда 26 мая 2021 04:55
У берегов Японии рыболовецкое судно столкнулось с российским, есть погибшие Фото: В Японии рыболовецкое судно столкнулось с российским (pexels.com/agus)
Автор: Артур Родивилов

У берегов острова Хоккайдо японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном "Амур". Пятеро рыбаков были спасены, однако у троих из них произошла остановка сердца.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану города Момбецу.

Столкновение судов произошло приблизительно в 23 км к северо-востоку от порта Момбецу. В результате судно, занимающееся ловлей краба-волосатика, перевернулось.

Напомним, в начале апреля не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном. На борту которого находились более 50 человек.

В марте у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли.

В январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту было 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

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