В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами, десятки из них пропали без вести

Десятки человек пропали без вести в результате опрокидывания судна на северо-западе Нигерии . На его борту находились около 160 пассажиров, спасти удалось 22 человека.

Об этом сообщило египетское издание Ahram Online со ссылкой на местные власти.

По их данным, судно опрокинулось в реке Нигер. На его борту находилось около 160 пассажиров. В ходе спасательной операции были найдены 22 выживших и тело одного утонувшего. Остальные - приблизительно 140 человек - пропали без вести.

Власти считают, что причиной крушения стал перегруз судна. Отмечается, что оно было рассчитано на перевозку не более 80 пассажиров. Кроме того, судно было загружено песком из золотого рудника.