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Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 07:05
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Неизвестный пытался проникнуть на территорию Белого дома

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, пытавшемуся проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Ранее сообщалось, что в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния произошла стрельба, жертвами которой стали стали 12 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в американской столице, Вашингтоне, в результате стрельбы на юго-востоке города пострадали пять человек.

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