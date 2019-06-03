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Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 07:05
Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Невідомий намагався проникнути на територію Білого дому

Співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по людині, яка намагалася проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Інцидент стався невдовзі після того, як південну галявину біля Білого дому покинув президент США Дональд Трамп. В даний час він прямує з державним візитом у Великобританії.

Зазначається, що співробітники Секретної служби звернулися до чоловіка з усним попередженням. Інформації про стан здоров'я потерпілого немає.

Раніше повідомлялося, що в приміщенні муніципального центру в місті Вірджінія-Біч у штаті Вірджинія сталася стрілянина, стали жертвами якої стали 12 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в американській столиці Вашингтоні, в результаті стрілянини на південно-сході міста постраждали п'ять осіб.

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