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В Вирджинии в результате стрельбы погибли 12 человек

Новости » Общество    01.06.2019 - 04:21
В Вирджинии в результате стрельбы погибли 12 человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мертв и сам подозреваемый в совершении преступления

В здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния произошла стрельба, жертвами которой стали стали 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал WTKR.

Известно, что мертв и сам подозреваемый в стрельбе (12-й погибший). Еще шесть человек, указала Пирс, получили ранения, среди них - один полицейский. В каком состоянии они сейчас находятся, она не пояснила.

РБК-Украина писало, что в Бразилии в результате драки между заключенными в тюрьме штата Амазонас погибли по меньшей мере 15 человек. Кроме того,  в США семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.

Ранее сообщалось, что в американской столице, Вашингтоне, в результате стрельбы на юго-востоке города пострадали пять человек.  По данным полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Жизням других потерпевших ничего не угрожает.

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