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В Вашингтоне произошла стрельба, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 03:49
В Вашингтоне произошла стрельба, есть пострадавшие
Фото: полиция Вашингтона (mpdc.dc.gov)

Четверо взрослых и один несовершеннолетний получили ранения вследствие стрельбы

В американской столице, Вашингтоне, в результате стрельбы на юго-востоке города пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Вашингтона.

Среди потерпевших - четверо взрослых мужчин и несовершеннолетний. Полиция сообщает, что стрельба произошла на улице Самнер-роуд.

Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы. По данным полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Жизням других потерпевших ничего не угрожает.

Полиция объявила в розыск стрелявшего. Он скрылся с места преступления на легковом автомобиле Nissan серебристого цвета. Фотографии автомобиля полиция опубликовала у себя на сайте и распространила в СМИ.

В Вашингтоне произошла стрельба, есть пострадавшие

Напомним, на прошлой неделе в бразильском городе Паракату произошла стрельба в баптистской церкви, в результате которой погибли три человека. Стрелком оказался военный летчик в отставке 39-летний Радсон Араго Гимараеш. Сначала он убил бывшую девушку, потом пошел в церковь.

Ранее в бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь.

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