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Возле Авдеевки боевики стреляли из гранатомета

Донбасс, Пятница 28 августа 2020 07:20
Возле Авдеевки боевики стреляли из гранатомета
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

Боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет

На Донбассе 27 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, за 26 августа на Донбассе боевики один раз совершили провокационный обстрел вблизи Марьинки.

Также сообщалось, что 25 августа в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

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