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Двое военных на Донбассе подорвались на взрывчатке

Донбасс, Вторник 25 августа 2020 15:12
Двое военных на Донбассе подорвались на взрывчатке
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Они остались в живых

Во вторник, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе подорвались двое военных. Они получили ранения, но остались в живых.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военных доставили в медучреждение после инцидента.

"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее в зоне ООС погиб украинский военный; причиной назвали неосторожное обращение с оружием.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе 24 августа зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Отметим, в штабе заявляют, что с начала перемирия на Донбассе (27 июля) ни один украинский военнослужащий не погиб. Однако, за это время произошло несколько смертей в зоне боевых действий, но их не называют боевыми.

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