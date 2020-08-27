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На Донбассе боевики стреляли возле Марьинки

Донбасс, Четверг 27 августа 2020 07:43
На Донбассе боевики стреляли возле Марьинки
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

На Донбассе 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало возле Марьинки.

"Враждебные провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не отмечены, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, ранее в командовании ООС отчитались за месяц перемирия на Донбассе.

Также сообщалось, что 25 августа в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

Позже в командовании ООС рассказали подробности подрыва военных и об их состоянии.

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