На Донбассе боевики стреляли возле Марьинки

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
На Донбассе 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало возле Марьинки.
"Враждебные провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не отмечены, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Напомним, ранее в командовании ООС отчитались за месяц перемирия на Донбассе.
Также сообщалось, что 25 августа в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.
Позже в командовании ООС рассказали подробности подрыва военных и об их состоянии.