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Біля Авдіївки бойовики стріляли з гранатометів

Донбас, П'ятниця 28 серпня 2020 07:20
Біля Авдіївки бойовики стріляли з гранатометів
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає

На Донбасі 27 серпня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Зазначається, що українські військові дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за 26 серпня на Донбасі бойовики один раз зробили провокаційний обстріл поблизу Мар'їнки.

Також повідомлялося, що 25 серпня в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

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