ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возле аэропорта "Борисполь" произошло ДТП с велосипедистом, есть жертва

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 13:11
Возле аэропорта "Борисполь" произошло ДТП с велосипедистом, есть жертва
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте работают кареты скорой помощи

На выезде с аэропорта "Борисполь" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как видно на видео, пострадавший не подает признаков жизни.

"При выезде с аэропорта "Борисполь" совершили наезд на велосипедиста.
На месте происшествия две кареты скорой помощи, патрульная полиция. Детали происшествия устанавливаем", - говорится в сообщении.

Летальное #ДТП с участием велосипедиста в Борисполе: При выезде с аэропорта "Борисполь" совершили наезд на велосипедиста. Пострадавший без признаков жизни. На месте происшествия две кареты скорой помощи, патрульная полиция. Детали происшествия устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Напомним, ранее в Тернопольской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще пятеро травмировались.

Кроме этого, в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и слетел на обочину, после чего врезался в дерево. В результате один человек погиб, еще два человека получили различные травмы.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. Теперь его ожидает суд.

В России автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет В Тернопольской области в ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы
Новости Украины ДТПБорисполь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь