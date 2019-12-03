Возле аэропорта "Борисполь" произошло ДТП с велосипедистом, есть жертва

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте работают кареты скорой помощи

На выезде с аэропорта "Борисполь" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как видно на видео, пострадавший не подает признаков жизни.

"При выезде с аэропорта "Борисполь" совершили наезд на велосипедиста.

На месте происшествия две кареты скорой помощи, патрульная полиция. Детали происшествия устанавливаем", - говорится в сообщении.

Летальное #ДТП с участием велосипедиста в Борисполе: При выезде с аэропорта "Борисполь" совершили наезд на велосипедиста. Пострадавший без признаков жизни. На месте происшествия две кареты скорой помощи, патрульная полиция. Детали происшествия устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Напомним, ранее в Тернопольской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще пятеро травмировались.

Кроме этого, в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и слетел на обочину, после чего врезался в дерево. В результате один человек погиб, еще два человека получили различные травмы.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. Теперь его ожидает суд.