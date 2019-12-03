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Біля аеропорту "Бориспіль" сталося ДТП з велосипедистом, є жертва

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 13:11
Біля аеропорту "Бориспіль" сталося ДТП з велосипедистом, є жертва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працюють карети швидкої допомоги

На виїзді з аеропорту "Бориспіль" сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як видно на відео, постраждалий не подає ознак життя.

"При виїзді з аеропорту "Бориспіль" здійснили наїзд на велосипедиста.
На місці події дві карети швидкої допомоги, патрульна поліція. Деталі події встановлюємо", - йдеться в повідомленні.

Летальна #ДТП за участю велосипедиста в Борисполі: При виїзді з аеропорту "Бориспіль" здійснили наїзд на велосипедиста. Потерпілий без ознак життя. На місці події дві карети швидкої допомоги, патрульна поліція. Деталі події встановлюємо. Надсилайте ваші фото/відео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області сталася аварія з участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися.

Крім цього, у Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням і злетів на узбіччя, після чого врізався в дерево. В результаті одна людина загинула, ще дві людини отримали різні травми.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю. Тепер його чекає суд.

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