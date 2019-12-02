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В Черкасской области автомобиль въехал в дерево, есть жертва

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 15:02
В Черкасской области автомобиль въехал в дерево, есть жертва
Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Автомобиль съехал в кювет, после чего врезался в дерево

В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого один человек погиб, еще двое получили различные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Сообщается, что ДТП произошло вблизи села Большие Каневцы Чернобаевского района. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, где въехал в дерево.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля погиб на месте, еще один пассажир и водитель транспортного средства получили повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Одессе фура совершила наезд на двоих пешеходов. От полученных травм один человек погиб, еще один был госпитализирован. По данным полиции, водитель фуры, поворачивая на зеленый свет светофора, не заметил людей, которые переходили дорогу.

Также сообщалось, что в Донецкой области в ДТП попал рейсовый автобус с 50 пассажирами. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся. Пять пассажиров обратились за медицинской помощью.

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