Возив зброю з США поштою: митники викрили контрабандиста з подвійним громадянством

Повідомляється, що чоловік з громадянством України та США організував схему незаконного переміщення зброї та боєприпасів через міжнародні поштові відправлення зі Сполучених Штатів.

"Для встановлення обставин митники спільно зі співробітниками УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснили контрольовану поставку таких відправлень, у яких містилися зброя, основні частини до неї та боєприпаси", - сказано у повідомленні.

Коли фігурант отримав одну з таких посилок, правоохоронці разом із працівниками митниці провели обшук його автомобіля. Там і виявили відправлення із забороненими предметами, що було належним чином задокументовано.

"Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України", - підсумували у митниці.