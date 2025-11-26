UA

Возив зброю з США поштою: митники викрили контрабандиста з подвійним громадянством

Фото: вилучена митниками зброя (Державна митна служба України)
Автор: Антон Корж

В Україні митники викрили схему незаконних постачань зброї та боєприпасів, яку організував українець із подвійним громадянством. Озброєння постачалося через міжнародні поштові відправлення зі Сполучених Штатів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Повідомляється, що чоловік з громадянством України та США організував схему незаконного переміщення зброї та боєприпасів через міжнародні поштові відправлення зі Сполучених Штатів.

"Для встановлення обставин митники спільно зі співробітниками УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснили контрольовану поставку таких відправлень, у яких містилися зброя, основні частини до неї та боєприпаси", - сказано у повідомленні.

Коли фігурант отримав одну з таких посилок, правоохоронці разом із працівниками митниці провели обшук його автомобіля. Там і виявили відправлення із забороненими предметами, що було належним чином задокументовано.

"Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України", - підсумували у митниці.

Фото: Державна митна служба України

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Польщею митники зупинили спробу незаконного ввезення до України понад 14 тисяч поштових марок із нацистською символікою. Марки було заховано в одязі, вартість колекції перевищує 1,5 млн гривень.

Також до цього двох інспекторів Закарпатської митниці затримали під час спроби незаконно переправити за кордон військовозобов’язаного. За їхні послуги з організації втечі вони вимагали 8 тисяч доларів.

