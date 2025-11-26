RU

Возил оружие из США по почте: таможенники разоблачили контрабандиста с двойным гражданством

Автор: Антон Корж

В Украине таможенники разоблачили схему незаконных поставок оружия и боеприпасов, которую организовал украинец с двойным гражданством. Вооружение поставлялось через международные почтовые отправления из Соединенных Штатов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Сообщается, что мужчина с гражданством Украины и США организовал схему незаконного перемещения оружия и боеприпасов через международные почтовые отправления из Соединенных Штатов.

"Для установления обстоятельств таможенники совместно с сотрудниками УЗНД ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области осуществили контролируемую поставку таких отправлений, в которых содержались оружие, основные части к нему и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Когда фигурант получил одну из таких посылок, правоохранители вместе с работниками таможни провели обыск его автомобиля. Там и обнаружили отправления с запрещенными предметами, что было должным образом задокументировано.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины", - подытожили в таможне.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

 

Напомним, недавно на границе с Польшей таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину более 14 тысяч почтовых марок с нацистской символикой. Марки были спрятаны в одежде, стоимость коллекции превышает 1,5 млн гривен.

Также до этого двух инспекторов Закарпатской таможни задержали при попытке незаконно переправить за границу военнообязанного. За их услуги по организации побега они требовали 8 тысяч долларов.

