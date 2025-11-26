Возил оружие из США по почте: таможенники разоблачили контрабандиста с двойным гражданством

Сообщается, что мужчина с гражданством Украины и США организовал схему незаконного перемещения оружия и боеприпасов через международные почтовые отправления из Соединенных Штатов.

"Для установления обстоятельств таможенники совместно с сотрудниками УЗНД ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области осуществили контролируемую поставку таких отправлений, в которых содержались оружие, основные части к нему и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Когда фигурант получил одну из таких посылок, правоохранители вместе с работниками таможни провели обыск его автомобиля. Там и обнаружили отправления с запрещенными предметами, что было должным образом задокументировано.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины", - подытожили в таможне.