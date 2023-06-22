ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Возив з України стратегічну сировину для "Росатома": російський мільярдер отримав підозру

Новость на русском →
Четвер 22 червня 2023 14:19
Возив з України стратегічну сировину для "Росатома": російський мільярдер отримав підозру Фото: Сергій Кабаргін (instagram.com/kabargin_drift)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, за вказівкою якого гірські породи з українського підприємства постачали російським компаніям "Росатом" та "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни Кабаргін реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів.

Для цього олігарх використовував підконтрольне в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Зазначимо, що ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

За вказівкою мільярдера гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла".

Підозрюваний здійснював поставки через власну компанію в РФ - "Боровичский комбинат огнеупоров".

До того ж, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, олігарх відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кабаргіну про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року суд накладев арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ "Кіровоградське рудоуправління" на 500 млн гривень.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, що причетний до схем постачання до РФ української титанової сировини для виробництва ракет "Калібр".

Також нещодавно суд арештував "приховані" активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського, зокрема, елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків" та ТЦ у різних містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Росатом ЛУКОЙЛ-Украина Війна Росії проти України
NEWS
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку