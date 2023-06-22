Возил из Украины стратегическое сырье для "Росатома": российский миллиардер получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину, по указанию которого горные породы с украинского предприятия поставляли российским компаниям "Росатом" и "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны Кабаргин реализовал сделку, которая позволяла ему перечислять в российский бюджет миллиарды рублей.

Для этого олигарх использовал подконтрольное в Украине АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Отметим, что это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений на потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

По указанию миллиардера горные породы с украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла".

Подозреваемый осуществлял поставки через собственную компанию в РФ - "Боровичский комбинат огнеупоров".

К тому же, значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, олигарх отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Кабаргину о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигурант находится в России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что в сентябре 2022 года суд наложил арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО "Кировоградское рудоуправление" на 500 млн гривен.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, который причастен к схемам поставки в РФ украинского титанового сырья для производства ракет "Калибр".

Также недавно суд арестовал "скрытые" активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского, в частности элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков" и ТЦ в разных городах Украины.

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