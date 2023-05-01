Возили крадене зерно через Крим. Суд арештував п'ять суден росіян

На п'ять морських суден країни-агресора було накладено арешти. Вони причетні до перевезення через окупований Крим награбованого українського збіжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим і Севастополя.

"За клопотаннями прокуратури накладено арешти на 5 морських суден-порушників, які причетні до перевезення через окупований півострів награбованого українського збіжжя", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронці, порушене кримінальне провадження щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 ККУ).

Так, було встановлено, що судна "Вера", "Волго-дон 5043 та 205", а також "Волго-балт 188 й 106" під прапорами держави-окупанта здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого морського торговельного порту на території Криму.

Таким чином вони переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим, як своєрідний "логістичний хаб" у злочинній схемі.

Прокурори також нагадують, що в рамках цього кейсу, було накладено арешти на 15 таких суден-порушників.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру російському капітану судна "М. Андрєєв", який перевозив награбоване українське зерно через Крим.

Як повідомлялось, журналісти на прикладі одного судна показали схему, за допомогою якої Росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території України та вивозить його за кордон.

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