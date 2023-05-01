Возили краденое зерно через Крым. Суд арестовал пять судов россиян

На пять морских судов страны-агрессора были наложены аресты. Они причастны к перевозке через оккупированный Крым награбленного украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и Севастополя.

"По ходатайствам прокуратуры наложены аресты на 5 морских судов-нарушителей, причастных к перевозке через оккупированный полуостров награбленного украинского зерна", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, возбуждено уголовное производство по нарушениям порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезду из нее (ч. 2 ст. 332-1 УКУ).

Так было установлено, что суда "Вера", "Волго-дон 5043 и 205", а также "Волго-балт 188 и 106" под флагами государства-оккупанта проводили систематические незаконные меры к закрытому морскому торговому порту на территории Крыма.

Таким образом, они переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым, как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме.

Прокуроры также напоминают, что в рамках этого кейса были наложены аресты на 15 таких судов-нарушителей.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении российскому капитану судна "М. Андреев", перевозившему награбленное украинское зерно через Крым.

Как сообщалось, журналисты на примере одного судна показали схему, с помощью которой Россия торгует украинским зерном, похищенным на оккупированной территории Украины и вывозящей его за границу.

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