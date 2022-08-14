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Возглавил общину в оккупации. Экс-мэр Купянска тоже оказался предателем

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Купянск, Воскресенье 14 августа 2022 16:49
Возглавил общину в оккупации. Экс-мэр Купянска тоже оказался предателем Фото: бывший мэр Купянска Владимир Демченко (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Бывший мэр Купянска (Харьковская область) Владимир Демченко подозревается в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что ему заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Офис генпрокурора не называет имя подозреваемого, но отмечает, что он был мэром Купянска с 2010 по 2015 год. В этот период город возглавлял именно Владимир Демченко.

По данным следствия, он добровольно перешел на сторону оккупантов и возглавил Петропавловскую объединенную территориальную общину (Купянский район). Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на их сторону.

Хотя до этого сообщалось о его побеге в Россию.

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Харьков Купянск
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