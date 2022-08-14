Возглавил общину в оккупации. Экс-мэр Купянска тоже оказался предателем
Бывший мэр Купянска (Харьковская область) Владимир Демченко подозревается в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Сообщается, что ему заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Офис генпрокурора не называет имя подозреваемого, но отмечает, что он был мэром Купянска с 2010 по 2015 год. В этот период город возглавлял именно Владимир Демченко.
По данным следствия, он добровольно перешел на сторону оккупантов и возглавил Петропавловскую объединенную территориальную общину (Купянский район). Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на их сторону.
Хотя до этого сообщалось о его побеге в Россию.
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