Россияне арестовали мэра Купянска, который перешел на их сторону, - Синегубов
Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, который ранее перешел на их сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.
"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупанты", - отметил он.
В то же время, по его словам, пока нет информации, за что арестовали мэра Купянска.
Отметим, в апреле Синегубов говорил, что Мацегора вместе с семьей сбежал в Россию.
Напомним, ранее украинские правоохранители объявили Мацегоре подозрение в государственной измене за попытку создать российскую "администрацию Харьковской области".
До этого в феврале ему объявили подозрение за намерение сдать город россиянам.
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