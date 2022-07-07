Россияне арестовали мэра Купянска, который перешел на их сторону, - Синегубов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.

"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупанты", - отметил он.

В то же время, по его словам, пока нет информации, за что арестовали мэра Купянска.