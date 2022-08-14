Очолив громаду в окупації. Екс-мер Куп'янська теж виявився зрадником
Колишній мер Куп'янська (Харківська область) Володимир Демченко підозрюється в колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Повідомляється, що йому заочно оголосили підозру в колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України). Офіс генпрокурора не називає ім'я підозрюваного, але зазначає, що він був мером Куп'янська з 2010 по 2015 рік. У цей період місто очолював саме Володимир Демченко.
За даними слідства, він добровільно перейшов на бік окупантів та очолив Петропавлівську об'єднану територіальну громаду (Куп'янський район). Досудове розслідування проводить управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти арештували мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який перейшов на їхній бік.
Хоча до цього повідомлялося про його втечу в Росію.
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