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Очолив громаду в окупації. Екс-мер Куп'янська теж виявився зрадником

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Куп'янськ, Неділя 14 серпня 2022 16:49
Очолив громаду в окупації. Екс-мер Куп'янська теж виявився зрадником Фото: колишній мер Куп'янська Володимир Демченко (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Колишній мер Куп'янська (Харківська область) Володимир Демченко підозрюється в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що йому заочно оголосили підозру в колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України). Офіс генпрокурора не називає ім'я підозрюваного, але зазначає, що він був мером Куп'янська з 2010 по 2015 рік. У цей період місто очолював саме Володимир Демченко.

За даними слідства, він добровільно перейшов на бік окупантів та очолив Петропавлівську об'єднану територіальну громаду (Куп'янський район). Досудове розслідування проводить управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти арештували мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який перейшов на їхній бік.

Хоча до цього повідомлялося про його втечу в Росію.

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Харків Купянск
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