Еще один мер города в Харьковской области сбежал в Россию, - глава ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что мэр города Купянск был первым предателем, который публично заявил, что поддерживает российских оккупантов. Он вместе с семьей выехал на территорию России.

Об этом Синегубов сообщил в интервью РБК-Украина .

"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов. После этого было начато уголовное производство, но этот мэр, по нашей информации, уже не находится на территории Украины", - сообщил глава ОГА.

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