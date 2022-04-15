ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще один мер города в Харьковской области сбежал в Россию, - глава ОВА

Новина українською →
Купянск, Пятница 15 апреля 2022 15:50
Еще один мер города в Харьковской области сбежал в Россию, - глава ОВА Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Ульяна Безпалько

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что мэр города Купянск был первым предателем, который публично заявил, что поддерживает российских оккупантов. Он вместе с семьей выехал на территорию России.

Об этом Синегубов сообщил в интервью РБК-Украина.

"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов. После этого было начато уголовное производство, но этот мэр, по нашей информации, уже не находится на территории Украины", - сообщил глава ОГА.

Война в Украине продолжается уже 51 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла