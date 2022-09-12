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В Воздушных силах показали работу украинской ПВО по вражеским ракетам (видео)

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Киев, Понедельник 12 сентября 2022 12:21
В Воздушных силах показали работу украинской ПВО по вражеским ракетам (видео) Фото: работа украинской ПВО по вражеским ракетам (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 11 сентября нанесли массированный удар по Украине. Воздушные силы показали, как украинские системы ПВО отбивали атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил.

"На видео боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих Воздушное командование "Восток", - говорится в сообщении.

В ВСУ напомнили, что 11 сентября, около 20:30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Целями ракет являлась именно критическая инфраструктура нашего государства.

"Совершено 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101. 9 из 12 ракет оккупантов уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушных командований "Восток" и "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины. Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

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