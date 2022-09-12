В Воздушных силах показали работу украинской ПВО по вражеским ракетам (видео)

Российские войска 11 сентября нанесли массированный удар по Украине. Воздушные силы показали, как украинские системы ПВО отбивали атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил.

"Совершено 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101. 9 из 12 ракет оккупантов уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушных командований "Восток" и "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - рассказали в ведомстве.

В ВСУ напомнили, что 11 сентября, около 20:30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Целями ракет являлась именно критическая инфраструктура нашего государства.

"На видео боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих Воздушное командование "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины. Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

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