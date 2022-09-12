У Повітряних силах показали роботу української ППО по ворожих ракетах (відео)
Російські війська 11 вересня завдали масованого удару по Україні. Повітряні сили показали, як українські системи ППО відбивали атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил.
"На відео бойова робота зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряне командування "Схід", - йдеться в повідомленні.
У ЗСУ нагадали, що 11 вересня, близько 20:30, окупанти завдали ракетних ударів по території України. Цілями ракет була саме критична інфраструктура нашої держави.
"Здійснено 12 пусків крилатих ракет морського і повітряного базування – "Калібр" і Х-101. 9 з 12 ракет окупантів знищені зенітними ракетними підрозділами повітряних командувань "Схід" і "Центр" Повітряних сил Збройних сил України", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України. Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.
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