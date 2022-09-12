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У Повітряних силах показали роботу української ППО по ворожих ракетах (відео)

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Київ, Понеділок 12 вересня 2022 12:21
У Повітряних силах показали роботу української ППО по ворожих ракетах (відео) Фото: робота української ППО по ворожих ракетах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 11 вересня завдали масованого удару по Україні. Повітряні сили показали, як українські системи ППО відбивали атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил.

"На відео бойова робота зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряне командування "Схід", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ нагадали, що 11 вересня, близько 20:30, окупанти завдали ракетних ударів по території України. Цілями ракет була саме критична інфраструктура нашої держави.

"Здійснено 12 пусків крилатих ракет морського і повітряного базування – "Калібр" і Х-101. 9 з 12 ракет окупантів знищені зенітними ракетними підрозділами повітряних командувань "Схід" і "Центр" Повітряних сил Збройних сил України", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України. Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

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