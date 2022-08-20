Воздушные силы уничтожили три БПЛА россиян за сутки
Фото: воздушные силы уничтожили три БПЛА россиян за сутки (Getty Images)
Украинские бойцы сбили три беспилотника российских оккупантов. Вражеские цели приземлили за минувшие сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Воздушных сил.
"В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 800 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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