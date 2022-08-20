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Воздушные силы уничтожили три БПЛА россиян за сутки

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Киев, Суббота 20 августа 2022 11:19
Воздушные силы уничтожили три БПЛА россиян за сутки Фото: воздушные силы уничтожили три БПЛА россиян за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы сбили три беспилотника российских оккупантов. Вражеские цели приземлили за минувшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Воздушных сил.

"В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 800 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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