Повітряні сили знищили три БПЛА росіян за добу
Фото: Повітряні сили знищили три БПЛА росіян за добу (Getty Images)
Українські бійці збили три безпілотники російських окупантів. Ворожі цілі приземлили за минулу добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних сил.
"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже більше 800 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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