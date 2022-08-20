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Повітряні сили знищили три БПЛА росіян за добу

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Київ, Субота 20 серпня 2022 11:19
Повітряні сили знищили три БПЛА росіян за добу Фото: Повітряні сили знищили три БПЛА росіян за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці збили три безпілотники російських окупантів. Ворожі цілі приземлили за минулу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних сил.

"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже більше 800 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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