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Воздушные силы сбили ракету, БПЛА и вертолет оккупантов на Луганском направлении

Фото: Воздушные силы сбили ракету, БПЛА и вертолет оккупантов (perild.com)
Автор: Артур Родивилов

Больше всего Россия запускает крылатые ракеты на Луганском направлении. В четверг Воздушные силы ВСУ сбили дну из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook.

Авиационную ракету класса "воздух - поверхность" Х-59 сбило зенитное ракетное подразделение.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

В ВС отмечают, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах.

В целом, 26 мая, воздушная активность РФ снизилась. При этом продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.

В среду, 25 мая, украинская авиация две крылатые ракеты и около десяти бронемашин.

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Луганск