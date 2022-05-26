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Украинская авиация за день уничтожила две крылатые ракеты и около десяти бронемашин

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Киев, Четверг 26 мая 2022 01:05
Украинская авиация за день уничтожила две крылатые ракеты и около десяти бронемашин Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ударная авиация ВСУ 25 мая разбила ротно-тактическую группу российской армии. В результате удара было уничтожено около десяти единиц легкой бронированной техники, а также живая сила противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны Сухопутных войск совместно с зенитными ракетными войсками за день сбили пять российских беспилотников типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.

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