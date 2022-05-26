Украинская авиация за день уничтожила две крылатые ракеты и около десяти бронемашин
Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Ударная авиация ВСУ 25 мая разбила ротно-тактическую группу российской армии. В результате удара было уничтожено около десяти единиц легкой бронированной техники, а также живая сила противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Силы противовоздушной обороны Сухопутных войск совместно с зенитными ракетными войсками за день сбили пять российских беспилотников типа "Орлан-10".
Ранее сообщалось, что военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.