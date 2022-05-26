Повітряні сили збили ракету, БПЛА і вертоліт окупантів на Луганському напрямку

Авіаційну ракету класу "повітря - поверхня" Х-59 збив зенітний ракетний підрозділ.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ вразила один БПЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї з бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

У ЗС зазначають, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.

В цілому, 26 травня, повітряна активність РФ знизилася. При цьому продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного і Азовського морів і навколо кордонів України.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Національної гвардії України збив російський штурмовик Су-25. Це другий літак за місяць, який знищив боєць.

У середу, 25 травня, українська авіація дві крилаті ракети і близько десяти бронемашин.

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