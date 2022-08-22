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Воздушные силы готовы к любым провокациям на День Независимости, - ВСУ

Фото: Воздушные силы готовы к любым провокациям на День Независимости (armyinform)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушные силы ВСУ допускают вооруженные провокации врага ко Дню Независимости 24 августа. Однако украинские войска готовы к любым сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Наши военные готовы к любым сценариям... рассматриваются различные варианты, кризисные ситуации. Воины Воздушных сил будут защищать наше небо. Прежде всего, нужно знать, к чему готовится враг, ведется постоянная разведка, нужно знать, какие силы и средства противник сконцентрировал на подступах к нашим границам", - рассказал он.

Игнат отметил, что украинская сторона учитывает и контролирует наличие российских самолетов и вертолетов на аэродромах в Беларуси, России и на территории Крыма, а также ракетного вооружения, которое противник сосредотачивает вокруг украинских границ.

"Будем отслеживать и пытаться адекватно отреагировать на любые угрозы, которые нам противник, вероятно, подготовил на наш главный праздник", - подчеркнул спикер.

Напомним, сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале в Киеве, рекомендуют работать удаленно на протяжении следующей недели. Такие меры связаны с повышенным риском атак со стороны России в День Независимости.

Как в Украине готовятся ко Дню Независимости на фоне угроз со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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