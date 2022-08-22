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Повітряні сили готові до будь-яких провокацій на День Незалежності, - ЗСУ

Фото: повітряні сили готові до будь-яких провокацій на День Незалежності (armyinform)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили ЗСУ допускають збройні провокації ворога до Дня Незалежності 24 серпня. Однак українські війська готові до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Наші військові готові до будь-яких сценаріїв... розглядаються різні варіанти, кризові ситуації. Воїни Повітряних сил захищатимуть наше небо. Перш за все, потрібно знати, до чого готується ворог, ведеться постійна розвідка, потрібно знати, які сили і засоби противник сконцентрував на підступах до наших кордонів", - розповів він.

Ігнат зазначив, що українська сторона враховує і контролює наявність російських літаків і вертольотів на аеродромах в Білорусі, Росії і на території Криму, а також ракетного озброєння, яке противник зосереджує навколо українських кордонів.

"Будемо відслідковувати і намагатися адекватно відреагувати на будь - які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, співробітникам установ, розташованих в урядовому кварталі в Києві, рекомендують працювати віддалено протягом наступного тижня. Такі заходи пов'язані з підвищеним ризиком атак з боку Росії в День Незалежності.

Як в Україні готуються до Дня Незалежності на тлі погроз з боку Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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