Повітряну тривогу не оголошували: в Одесі пролунав вибух

В Одесі увечері 25 серпня було чутно звук вибуху. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, вибух пролунав близько 23:45 години. "Наразі тривоги у місті та області немає", - додали журналісти. Поки жодної офіційної інформації не оприлюднювали, але громадянам не варто ризикувати власним життям і краще пройти в укриття.