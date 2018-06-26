В воздушном пространстве стран Балтии начались военные учения НАТО Ramstein Alloy

В учениях примут участие подразделения ВВС Литвы, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов

В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы во вторник начались военные учения НАТО Ramstein Alloy. Об этом сообщает портал Delfi.

Так, сообщается, что в ходе учений, которые проходят три раза в год, военно-воздушные силы отрабатывают защиту воздушного пространства Балтии, процедуры управления и связи, а также практическое патрулирование.

В этом году центральная роль в учениях отведена военно-воздушной силе (ВВС) Эстонии и авиабазе Емари.

В учениях примут участие дислоцированные в Эстонии французские истребители, а также подразделения ВВС Литвы, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе Австрии со Словенией сегодня, 26 июня 2018 года, проходят масштабные учения на случай закрытия внутренних границ Евросоюза.