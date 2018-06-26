На кордоні Австрії зі Словенією проходять масштабні навчання на випадок закриття кордонів ЄС

До участі у навчаннях залучені поліцейські та військові

На кордоні Австрії зі Словенією сьогодні, 26 червня 2018 року, проходять масштабні навчання на випадок закриття внутрішніх кордонів Євросоюзу. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, до участі у навчаннях залучені 500 поліцейських та 200 військових.

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Герберта Кікля, такі навчання необхідні для ефективного захисту кордонів.

"Ми хочемо підготуватися до всіх можливих варіантів розвитку подій і надіслати чіткий сигнал, що втрати контролю і механічного" пропуску через КПП, як кілька років тому, більше не буде", - заявив віце-канцлер і міністр у справах держслужби і спорту Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у випадку, якщо Австрія заблокує свій кордон зі Словенією для мігрантів, Боснія і Герцеговина закриє свої власні кордони з Чорногорією та Сербією.