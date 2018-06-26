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У повітряному просторі країн Балтії почалися військові навчання НАТО Ramstein Alloy

НовиниВ світі    26.06.2018 - 18:18
Ілюстративне фото: літаки (natotigers.org)
Ілюстративне фото: літаки (natotigers.org)

У навчаннях візьмуть участь підрозділи ВПС Литви, Польщі, Португалії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі та Нідерландів

У повітряному просторі Естонії, Латвії і Литви у вівторок почалися військові навчання НАТО Ramstein Alloy. Про це повідомляє портал Delfi.

Так, повідомляється, що у ході навчань, які проходять три рази на рік, військово-повітряні сили відпрацьовують захист повітряного простору Балтії, процедури управління і зв'язку, а також практичне патрулювання.

В цьому році центральна роль у навчаннях відведена військово-повітряній силі (ВПС) Естонії і авіабазі Емарі.

У навчаннях візьмуть участь дислоковані в Естонії французькі винищувачі, а також підрозділи ВПС Литви, Польщі, Португалії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі та Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на кордоні Австрії зі Словенією сьогодні, 26 червня 2018 року, проходять масштабні навчання на випадок закриття внутрішніх кордонів Євросоюзу. 

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Теги публікації: ВВС, НАТО, учения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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