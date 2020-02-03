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Воздушное пространство над аэропортом Мадрида закрыто из-за беспилотников

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 14:56
Воздушное пространство над аэропортом Мадрида закрыто из-за беспилотников
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Воздушное пространство было закрыто из-за того, что возле аэропорта летают дроны

В испанской столице Мадрид временно закрыли воздушное пространство над международным аэропортом Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта в Twitter.

Как сообщается, воздушное пространство было закрыто из-за того, что в непосредственной близости с аэропортом летают дроны.

"Задержки в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид - Барахас было приостановлено из-за присутствия дронов в непосредственной близости с аэропортом. Дрон это не игрушка, это самолет", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Приостановка полетов связана с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, введенного Госавиаслужбой Украины с 9 января текущего года.

Ранее президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет, в результате которого погибли 176 людей, даже не рассматривается.

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