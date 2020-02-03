Повітряний простір над аеропортом Мадрида закрито через безпілотники

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Повітряний простір було закрито через те, що біля аеропорту літають дрони

В іспанській столиці Мадрид тимчасово закрили повітряний простір над міжнародним аеропортом Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Twitter.

Як повідомляється, повітряний простір було закрито через те, що в безпосередній близькості з аеропортом літають дрони.

" Затримки в аеропорту Адольфо Суареса Мадрид - Барахас було припинено через присутності дронів в безпосередній близькості з аеропортом. Дрон це не іграшка, це літак", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. Призупинення польотів пов'язана з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня поточного року.

Раніше президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак, в результаті якого загинули 176 людей, навіть не розглядається.