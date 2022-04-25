Воздушная тревога! Под ракетным ударом объекты УЗ, поезда задерживаются: что известно

Под обстрел оккупантов 25 апреля попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Из-за обстрелов задерживаются поезда.
Подробнее о ситуации с поездами - в материале РБК-Украина.
Как сообщил мэр Коростеня Владимир Москаленко, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
"Сегодня в 08:30 в районе ближе к железнодорожному произошел взрыв ракеты. Пока информация выясняется, данных о погибших нет, но людей напугали", - сообщил Москаленко.
Поезда
Как сообщили в УЗ, в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках:
Поезда, следующие указанными участками, задерживаются.
Как сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре.
"Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настойчиво рекомендуем быть в укрытиях", - отметил он.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сегодня около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".
"Одна ракета на территории Львовской области была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", - добавил он.
По словам главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, ракетные удары были нанесены по Жмеринке и Казатину, которые являются железнодорожными узлами.
"К сожалению, есть погибшие, раненые, проводятся спасательные работы", - отметил он.
Глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сообщил, что сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Он также заявил о задержке минимум 16 поездов. Камышин также добавил, что в результате обстрелов есть пострадавшие.