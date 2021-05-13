Воздушная тревога и более 1500 ракетных обстрелов: ситуация на Ближнем Востоке обостряется

За последние три дня ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. С территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет с начала нового конфликта.
Об этом сообщает BBC.
Примерно 350 из выпущеных ракет не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли авиаудары, поразив финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка.
Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что правительство будет использовать все свои силы для защиты Израиля от врагов извне и бунтовщиков внутри страны.
Напомним, Израиль заявил о гибели командира боевиков "Хамаса".
Отметим, Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории Сектора Газа.
Кроме того, Израиль надеется на деэскалацию конфликта с палестинскими группировками.