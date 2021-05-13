Повітряна тривога і понад 1500 ракетних обстрілів: ситуація на Близькому Сході загострюється

Приблизно 350 з випущених ракет не долетіли, ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони "Залізний купол", заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У ніч на четвер, 13 травня, ВПС Ізраїлю знову нанесли авіаудари, вразивши фінансовий центр руху ХАМАС і будівлю, де базується його розвідка.

Вперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога прозвучала на півночі країни.

Фото: ситуація на Близькому Сході загострилася (twitter.com/EChibuihe)

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що уряд буде використовувати всі свої сили для захисту Ізраїлю від ворогів ззовні і бунтівників всередині країни.