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Повітряна тривога і понад 1500 ракетних обстрілів: ситуація на Близькому Сході загострюється

Автор: Анастасія Рокитна

За останні три дні ситуація на Близькому Сході істотно загострилася. З території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 1500 ракет з початку нового конфлікту.

Про це повідомляє BBC.

Приблизно 350 з випущених ракет не долетіли, ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони "Залізний купол", заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У ніч на четвер, 13 травня, ВПС Ізраїлю знову нанесли авіаудари, вразивши фінансовий центр руху ХАМАС і будівлю, де базується його розвідка.

Вперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога прозвучала на півночі країни.

Фото: ситуація на Близькому Сході загострилася (twitter.com/EChibuihe)

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що уряд буде використовувати всі свої сили для захисту Ізраїлю від ворогів ззовні і бунтівників всередині країни.

Нагадаємо, Ізраїль заявив про загибель командира бойовиків "Хамасу".

Зазначимо, Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території сектора Газа.

Крім того, Ізраїль сподівається на деескалацію конфлікту з палестинськими угрупованнями.

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Новини України Ближний востокІзраїльХАМАСПалестинаобстрелракета