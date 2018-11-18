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Воздух в Калифорнии становится худшим в мире

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 03:34
Воздух в Калифорнии становится худшим в мире
Иллюстративное фото (bbc.com)

Из-за пожара в Калифорнии воздух стал хуже

После масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии качество воздуха в штате становится худшим в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Сеть контроля качества воздуха Purple Air заявила в четверг, что воздух сейчас хуже, чем в задымленных городах в Индии и Китае", - говорится в сообщении.

Как отмечено, портал AirNow оценил воздуха вокруг Сан-Франциско и Окленда как "очень нездоровый", и тем, кто дышит этим воздухом, может угрожать опасность.

Сообщается, что сотрудники сферы по здравоохранению предостерегали людей, чтобы они оставались в помещении, а при необходимости выйти на улицу надевали маски.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп впервые с начала лесных пожаров посетит Калифорнию.

Отметим, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

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