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Повітря в Каліфорнії стає найгіршим у світі

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 03:34
Повітря в Каліфорнії стає найгіршим у світі
Ілюстративне фото (bbc.com)

Через пожежі в Каліфорнії повітря стало гірше

Після масштабних лісових пожеж у Північній Каліфорнії якість повітря в штаті стає найгіршим у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Мережа контролю якості повітря Purple Air заявила в четвер, що повітря зараз гірше, ніж в задимлених містах в Індії та Китаї", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, портал AirNow оцінив повітря навколо Сан-Франциско і Окленда як "дуже погане", і тим, хто дихає цим повітрям, може загрожувати небезпека.

Повідомляється, що працівники сфери охорони здоров'я застерігали людей, щоб вони залишалися в приміщенні, а при необхідності виходу на вулицю одягали маски.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вперше з початку лісових пожеж відвідає Каліфорнію.

Зазначимо, лісові пожежі на півночі американського штату Каліфорнія почалися вранці 8 листопада. Пожежа знищила місто Парадайс округу Бьютт, де проживає приблизно 27 000 чоловік.

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