ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВОЗ заявляет, что нет доказательств попадания COVID-19 в Европу через животных

Женева, Пятница 27 ноября 2020 20:05
ВОЗ заявляет, что нет доказательств попадания COVID-19 в Европу через животных
Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Нет доказательств тому, что коронавирус в Европу занесли животные. Утверждать об источнике вируса на континенте можно будет только после исследований в Китае.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе", - сказал Райан.

В последние месяцы были зафиксированы случаи заражения норок коронавирусом в Дании, Польше и Литве.

Сегодня в ВОЗ также заявили, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.

Напомним, ранее региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моети заявила, что страны этого континента только на треть подготовлены к кампании по вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь