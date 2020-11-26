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В Литве зафиксировали заражение коронавирусом у норок

Литва, Четверг 26 ноября 2020 15:48
В Литве зафиксировали заражение коронавирусом у норок
Фото: норка (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

В Литве на ферме обнаружили первый случай заражения норок коронавирусом. Тесты на COVID-19 у них оказались положительными.

Об этом сообщает LRT.

Случаи обнаружили в Йонавском районе. На ферме норки начали резко умирать и после этого у них взяли пробы на COVID-19. У 22 погибших норок был найден коронавирус. При этом, у всех живых тесты показали отрицательный результат.

Также, предприятие Danmink, которому принадлежит эта ферма, протестировала 30 тысяч норок, которые разведены у них. И во всех случаях были получены отрицательные результаты.

Напомним, на этой неделе в Польше на одной из ферм в Поморском воеводстве зафиксировали первые случаи COVID-19 у норок. Вирус обнаружили ученые из исследовательских центров Гданска в сотрудничестве с ветеринарами.

Ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

Кроме того, ранее ВОЗ заявляла, что инфицирования норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах.

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